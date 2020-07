La strada per "vivere e lavorare in montagna"

Il lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma anche le fasi 2 e 3 della progressiva riapertura, hanno spalancato nuovi orizzonti e risvegliato antiche sensibilità: sono infatti molte le persone che, stanche della stressante vita urbana, hanno pensato e pensano tuttora di trasferirsi a lavorare in montagna. È proprio all’insegna del motto “Vivere e lavorare in montagna” che nasce un nuovo sportello di consulenza gratuita per chi immagina per sé e per la propria famiglia una vita di lavoro nelle “Terre Alte”: l’iniziativa porta la firma della Città metropolitana e propone agli utenti un percorso di mentorship, networking e matching finalizzato a costruire percorsi di inserimento socio-lavorativo di vita e/o imprenditoriale per i nuovi abitanti permanenti dei comuni montani...

su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020