Asl To3: al via il recupero delle vaccinazioni sospese causa Covid

Per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti che sono state sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid, l’Asl To3 ha deciso di organizzare una campagna vaccinale straordinaria che si terrà tra la fine di agosto e il mese di novembre. Saranno chiamati 10mila 32 ragazzi dagli 11 ai 16 anni di età, invitati in quattro sedi dell’Asl e in quattro sedi dislocate sul territorio «dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, che ringraziamo per la collaborazione, ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che potessero garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale». La campagna non riguarda invece i bambini nella fascia da 0 a 6 anni, già regolarmente convocati negli ambulatori vaccinali pediatrici presenti sul territorio, che hanno ripreso l’attività nei mesi scorsi.

I vaccini offerti sono quelli previsti secondo il calendario ministeriale: l’anti-papillomavirus per i nati nel 2008 e 2009, maschi e femmine; il richiamo della vaccinazione difterite/tetano/pertosse/poliomielite e anti-meningococco quadrivalente per i nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine. Il richiamo difterite/tetano/pertosse/poliomielite è obbligatorio, mentre le vaccinazioni anti-papillomavirus e anti-meningococco sono fortemente raccomandate. Tutte le vaccinazioni sono gratuite. I ragazzi sono convocati tramite lettera, a gruppi con cadenza temporale: gli accessi saranno contingentati e vigilati e all’ingresso sarà effettuato un pre-triage, per garantire il massimo della sicurezza possibile.

Le sedute si terranno in alcune giornate specifiche, con fascia oraria dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 18, secondo il seguente calendario: Giaveno, palazzetto dello sport, martedì 25 e mercoledì 26 agosto; Bussoleno, centro polivalente “Palaconti”, martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 settembre; Orbassano, palatenda “Erminio Macario”, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 settembre; Collegno, ex stireria della Certosa Reale, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, giovedì 1, venerdì 2, sabato 3, lunedì 5 e martedì 6 ottobre; Rivoli, Dipartimento di prevenzione Asl To3, via Balegno 6, in date da definirsi a novembre. Parteciperanno alla campagna i medici e il personale amministrativo del Sisp, Servizio igiene e sanità pubblica, e gli infermieri del Controllo malattie infettive e vaccinazioni e della medicina preventiva.