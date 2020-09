Zerocalcare e Lou Dalfin ai Mulini. E venerdì i big della sanità coi No Tav

Non è stata “vera” Alta Felicità, per senso di responsabilità rispetto all’innalzamento della curva dei contagi da Covid-19, ma il movimento No Tav non ha lasciato cadere nel vuoto i due week-end che erano stati inizialmente pensati per la rassegna culturale e musicale di Venaus. Il primo, quello alle spalle, ha avuto come ospiti d’eccezione due storici amici della lotta alla Torino-Lione: sabato 29 agosto il fumettista romano Zerocalcare, che ha portato la sua solidarietà ai “resistenti” dei Mulini prima di incontrare gli attivisti No Tav al presidio di Venaus; domenica 30 Sergio Berardo ed Enrica Bruna dei Lou Dalfin, che a suon di musica occitana si sono esibiti a ridosso delle recinzioni del cantiere di Chiomonte con ghironda, cornamusa, organetto, armoniche...

su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020