«Sparare al lupo? La classica soluzione di pancia»

Con un gioco di parole, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta definisce “una sparata” quella del capogruppo della Lega in consiglio regionale Alberto Preioni, che nei giorni scorsi ha proposto l’apertura di un programma di abbattimento dei lupi nella nostra regione «dando prova di un integralismo “cieco e talebano”. Dopo l’approvazione di una norma inaccettabile sulla caccia, che permette di sparare ad animali in pericolo di estinzione sul nostro territorio, che allarga le specie cacciabili a volatili di pochi grammi, che amplia gli orari fino alla caccia notturna e che tutela in ogni modo i portatori di doppietta, come ampiamente prevedibile è arrivata l’ora del lupo. Un argomento trattato, come d’abitudine, in un’ottica rozzamente antropocentrica e priva...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020