Telt-sindaci: rinvio a mercoledì 16 settembre, ma sarà a Torino

Tutto confermato, ma tutto rinviato a mercoledì 16 settembre, a Torino e non più in valle di Susa: non ci sarà, dunque, l’atteso incontro previsto per domani mattina, sabato 12, alle 9,30 nel municipio di Sant’Ambrogio tra l’Unione montana Valle Susa, con i sindaci e i tecnici della commissione Tav, e i rappresentanti di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione. Le carte in tavola sono cambiate nel pomeriggio di ieri, quando la Regione Piemonte ha accolto di buon grado l’invito dell’Unione montana Valle Susa, inoltrato pochi giorni fa, a prendere parte all’incontro di domani: troppo stretti, però, i tempi per una partecipazione della Regione, che ha quindi rilanciato facendosi carico di organizzare la riunione mercoledì prossimo alle...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020