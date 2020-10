In tutta l’Asl To3 via a "Ottobre Rosa" contro i tumori femminili

Un nuovo spazio ambulatoriale dedicato alla donna in menopausa è stato creato a Collegno, nella struttura di Villa Rosa, presso la sede dei consultori familiari. È stato presentato ieri pomeriggio in una breve cerimonia cui hanno partecipato il direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso, il personale dell’azienda sanitaria e il sindaco Francesco Casciano. Si tratta di un progetto mirato al benessere delle donne che vivono questo particolare momento della vita e possono necessitare di servizi specifici, in particolare attività di prevenzione e di cura personalizzata: uno spazio dove ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 18, è possibile effettuare ecografie, visite ginecologiche e senologiche in un unico momento (per informazioni e prenotazioni...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020