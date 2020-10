"Coprifuoco" anche in Piemonte dalle 23 alle 5: si inizia lunedì

Arriva il "coprifuoco" anche in Piemonte: sarà vietato uscire di casa dalle 23 alle 5, se non per motivi di urgenza o di lavoro, tutti i giorni a partire da lunedì 26 ottobre e dovrebbe rimanere in vigore fino al 13 novembre. L'ordinanza è stata approntata nel pomeriggio dal governatore Alberto Cirio, dopo un lungo confronto con il ministero della salute e i sindaci del territorio. Anche il bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi mostra un nuovo aumento vertiginoso dei contagi: +2032 rispetto a ieri, di cui 1036 (51 per cento) asintomatici, a fronte di 12mila 665 tamponi processati. Il rapporto tra positivi e tamponi fatti sale ancora, attestandosi ad un preoccupante 16,04 per cento: ieri era al 13,4. I nuovi guariti sono 107, di cui 20 su Torino, mentre i decessi sono stati 9, per un totale di 1859 nel Torinese dall'inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 84 (+5 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1362 (+136 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 15mila 16.