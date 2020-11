Asl To3: aggiornamento informatico, niente prenotazioni di esami e visite specialistiche

​​​​​L'Asl To3, scusandosi per il disagio, comunica che a causa di un aggiornamento dell’applicativo informatico, da mercoledì 4 novembre alle ore 16, e per le giornate di giovedì 5 e venerdì 6, non sarà possibile effettuare prenotazioni di visite specialistiche ed esami diagnostici presso i Cup territoriali e presso gli sportelli presenti nei comuni, nelle farmacie e nelle strutture residenziali. Saranno comunque sempre garantite le prestazioni urgenti - classe U. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 9 novembre