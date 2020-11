È ufficiale: Piemonte "zona rossa", lockdown in vigore da venerdì

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena ufficializzato un destino ormai noto per il Piemonte, che sarà "zona rossa" all'interno del nuovo Dpcm varato dal governo per contrastare la seconda ondata dell'emergenza Coronavirus: le nuove restrizioni, che configurano un lockdown molto simile a quello della primavera scorsa, entreranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre e resteranno valide fino a giovedì 3 dicembre. Nella stessa fascia del Piemonte troviamo Valle d'Aosta, Lombardia e Calabria. Le uniche differenze rispetto a marzo-aprile risiedono nell'apertura di fabbriche, parrucchieri e barbieri, delle scuole in presenza dall'asilo fino alla prima media, della regolare celebrazione delle messe, naturalmente con mascherina e distanziamento interpersonale.

Il "coprifuoco", che la Regione Piemonte aveva già attuato dal 26 ottobre nella fascia oraria 23-5, anticiperà di un'ora: scatterà a partire dalle 22, come in tutta Italia. Saranno vietati gli spostamenti, anche quelli all’interno dei medesimi territori: si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, che sarà prevista solo per le scuole dell'infanzia, primaria e per le classi prime della secondaria di primo grado: seconde, terze, tutte le superiori e l'Università saranno in didattica a distanza.

Inoltre sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, benzinai, parrucchieri e barbieri, mentre chiuderanno i centri estetici. Anche nei mercati saranno presenti soltanto i banchi alimentari. Serrata per ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie, che potranno però proseguire con la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 22. Sospese le attività sportive presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all'aperto: si potranno svolgere solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto. È invece permesso svolgere da soli attività motoria (ad esempio, corsa e passeggiate) ma solo in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherine. Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi.