Asl To3: Chiadò direttore amministrativo, Daghero e Occhi a Asti con Boraso

di MARCO GIAVELLI

In vista della staffetta tra Flavio Boraso e Franca Dall’Occo alla direzione generale, prevista per inizio anno, l’Asl To3 inizia a ridisegnare la propria struttura con un vero e proprio valzer di nomine: il nuovo direttore amministrativo a partire da martedì 1° dicembre sarà Ada Chiadò, già direttore amministrativo dell’Asl To4. La nomina è stata decisa nella giornata di ieri dal dottor Boraso. Classe 1965, laureata in giurisprudenza e con una lunga e qualificata esperienza come dirigente amministrativo nell’ambito della sanità, la dottoressa Chiadò è attualmente direttore della struttura Programmazione strategica e sviluppo risorse dell’Asl To4, azienda nella quale lavora da oltre 20 anni (inizialmente ancora nell’ambito dell’Asl 9 di Ivrea). È stata direttore amministrativo dal maggio 2015 fino a poche settimane fa e prima, dal 1997, dirigente e quindi direttore della struttura Organizzazione e sviluppo risorse umane. In precedenza aveva già prestato servizio nell’ex Asl 4 di Torino.

All’interno dell’Asl To3 subentrerà all’attuale direttore amministrativo Lorella Daghero, che dal 1° dicembre andrà a ricoprire il medesimo ruolo presso l’Asl di Asti. Nella stessa data lascerà l’Azienda sanitaria anche il dottor Mauro Occhi, direttore del distretto sanitario val Susa-val Sangone, sempre verso l’Asl di Asti dove sarà direttore sanitario. Il direttore sanitario dell’Asl To3 continuerà invece a essere Davide Minniti. Queste nomine, condivise e concordate dai direttori generali delle Aziende sanitarie coinvolte, rientrano nell’ambito del passaggio di consegne già deliberato nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte, che vedrà appunto dal 1° gennaio 2021 il dottor Flavio Boraso migrare alla guida dell’Asl di Asti, portandosi dietro sia la Daghero che Occhi, mentre il suo posto sarà preso dalla Dall’Occo, attuale direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara. «Ringrazio sinceramente la dottoressa Daghero e il dottor Occhi per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, il loro contributo nei risultati ottenuti dall’Azienda sanitaria è stato importante - sottolinea Boraso - Sono felice di ritrovare entrambi nella prossima esperienza all’Asl di Asti. Do il mio benvenuto alla dottoressa Chiadò, di cui ho già potuto apprezzare le qualità umane e professionali nel mio precedente incarico all’Asl To4».