Coronavirus: torna il numero verde regionale con i volontari dell’Anpas

Da sabato 14 novembre è stato riattivato, con il prezioso supporto dei volontari del soccorso e degli studenti di medicina, il numero verde sanitario regionale 800/ 192020: a rispondere alle chiamate dei cittadini, sette giorni su sette, vi sono anche i volontari e le volontarie dell’Anpas del Piemonte, Associazione nazionale pubbliche assistenze. In una settimana di servizio presso il call-center di Grugliasco, gli operatori specializzati dell’Anpas hanno ricevuto una media di 800 chiamate al giorno per dare informazioni sulle misure da adottare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il servizio sanitario regionale garantisce il coordinamento dell’attività con i propri operatori, attraverso un modello gestionale della chiamata che permette al personale di presentare le domande da porre e fornire l’indicazione più corretta per le risposte.

«Ringrazio le volontarie, i volontari e i dipendenti Anpas Piemonte che da ormai quasi un anno stanno fronteggiando, senza risparmio, questa terribile emergenza provocata dal Sars-Cov-2 - afferma Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte - Dall’inizio emergenza siamo impegnati su innumerevoli fronti: dai soccorsi in emergenza 118 ai trasferimenti di pazienti contagiati da Covid-19, alle dimissioni verso le abitazioni e strutture e, di altrettanta importanza, nella copertura delle postazioni telefoniche del numero verde sanitario regionale. Un’attività, questa, che fornisce utili risposte e un primo sollievo ai dubbi delle persone che in modo diretto oppure indiretto sono venute a contatto con il virus».

Nei prossimi giorni, ai volontari e alle volontarie dell’Anpas, dovrebbero unirsi anche gli studenti dei corsi di medicina e chirurgia, del master di infermieristica in emergenza e del corso magistrale di scienze infermieristiche ed ostetriche dell’Università di Torino, mentre sono già operativi volontari appartenenti anche ad altre associazioni del settore con cui si sta operando in maniera coordinata e collaborata da ancor prima dell’inizio dell’emergenza epidemica in atto. Il numero verde era già stato attivato all’inizio dell’emergenza Covid-19 e, dal mese di febbraio al mese di giugno, gli operatori dell’800/ 192020, tra cui i volontari delle associazioni Anpas, hanno risposto a 100mila 750 telefonate. In Piemonte le 82 associazioni di volontariato legate all’Anpas stanno mettendo a disposizione della collettività e delle istituzioni circa 10mila volontari soccorritori, 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili e 237 automezzi per il trasporto persone.

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020