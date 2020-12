Valli e cintura, i contagi accelerano la discesa: in una settimana -29,11%

di MARCO GIAVELLI

La curva dei contagi scende ancora, ad una velocità sostanzialmente stabile ma comunque di poco superiore rispetto alla scorsa settimana: secondo i dati della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri, tra valli e cintura i casi attualmente positivi sono 2423 (-995), per un calo complessivo pari al 29,11 per cento contro il 26,49 di sette giorni fa. Tutto come nelle previsioni, anche perché con questa settimana si esauriscono gli effetti della “zona rossa” mentre dalla prossima inizieremo a vedere i primi riflessi da “zona gialla”: è lì che sarà interessante capire se le parziali riaperture registrate dal 29 novembre in poi avranno avuto ricadute negative sulla curva o se ormai la seconda ondata dell’emergenza Coronavirus ha imboccato un trend consolidato verso il basso.

La cintura ovest, sin qui la più colpita, segna anche questa settimana la tendenza migliore, tornando dopo oltre un mese e mezzo sotto la soglia psicologica dei mille casi: sono 972 gli attualmente positivi (-485) con un ribasso del 33,29 per cento; Rivoli 291 (-100), Collegno 240 (-143), Grugliasco 199 (-87), Pianezza 85 (-82), Alpignano 76 (-43), Buttigliera 46 (-11), Rosta 24 (-12), Villarbasse 11 (-7). La curva frena vistosamente anche in val Sangone, con 206 persone tuttora infette (-84) per una diminuzione del 28,97 per cento: Giaveno 135 (-45), Trana 26 (-16), Sangano 21 (-8), Reano 10 (-6), Coazze 9 (-13), Valgioie 5 (+4).

Anche in valle di Susa i casi calano nettamente: sono 514 gli attualmente positivi (-188), con un ribasso del 26,78 per cento. In bassa valle ne troviamo 415: Susa 112 (-28), Avigliana 55 (-20), Almese 39 (-22), Sant’Antonino 35 (-4), Bussoleno 26 (-18), Condove 17 (-1), Caselette 16 (-10), Sant’Ambrogio 14 (-7), Villarfocchiardo 12 (-5), Rubiana 12 (-1), Villardora 10 (-6), Venaus 10 (-1), Mompantero 9 (+3), Bruzolo 8 (-5), Vaie 7 (-6), Borgone 6 (-9), Mattie 6 (+2), Chianocco 5 (-7), Chiusa San Michele 5 (+1), San Didero 4 (-1), Caprie 3 (-2), San Giorio 2 (-4), Novalesa 2 (-3).

In alta valle 99 con l’anomalia Chiomonte, ora il comune più in sofferenza con 31 casi (+13) e un rapporto di ben 34,95 residenti positivi ogni mille abitanti, evidentemente frutto del “focolaio” nella Rsa Casa Amica: a ruota Oulx 24 (-18), Meana 9 (-3), Bardonecchia 8 (-14), Cesana 8 (-1), Gravere 6 (-2), Giaglione 6 (-1), Sauze d’Oulx 2 (-4), Sestriere 2 (+1), Salbertrand 1 (-5), Sauze di Cesana 1 (stabile), Claviere 1 (stabile), ferme a zero contagi Exilles e Moncenisio. Infine la cintura sud, il territorio che questa settimana rallenta leggermente di meno: 731 casi (-238) pari al -24,56 per cento; Orbassano 196 (-34), Piossasco 152 (-50), Rivalta 149 (-60), Beinasco 120 (-50), Volvera 69 (-25), Bruino 45 (-19).



su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020