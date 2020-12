Cashback: fiducia e/o scetticismo tra Spid, Cie e App Io

Atteggiamenti contrastanti da parte della gente nei confronti del nuovo “Cashback”, una delle iniziative avviate dal governo per promuovere ed incentivare l’uso della carta di credito, visa, bancomat ed altra moneta digitale e contrastare l’evasione fiscale attraverso la semplice, e dovuta, emissione da parte dei negozianti, dello scontrino. Dal momento che non rientrano in questo campo le transazioni online, questa iniziativa mira anche a sostenere il commercio locale e gli acquisti “in presenza”, cercando di dare un po’ di ossigeno ai negozi di vicinato senza tagliare fuori i centri commerciali purché siano acquisti effettuati di persona. Per farlo ovviamente occorre che ognuno dei clienti abbia una sorta di riconoscimento ufficiale, ottenere il quale è stato ed è...

su Luna Nuova di martedì 15 dicembre 2020