Valli e cintura: contagi sempre in calo, ma la curva raffredda la sua discesa

di MARCO GIAVELLI

Saranno gli effetti pieni della "zona arancione", introdotta dal 29 novembre, o i primissimi riflessi della "zona gialla", scattata dal 13 dicembre, ma questa settimana in valli e cintura la curva dei contagi, pur continuando la sua discesa, rallenta decisamente meno la sua corsa. Secondo i dati della mappa Covid della Regione Piemonte aggiornati alle 18,30 di stasera, le persone attualmente positive sono 1377 (-289) con un calo generale del 17,35 per cento rispetto al dato di una settimana fa: un risultato complessivamente buono, ma la velocità di discesa della curva si è quasi dimezzata rispetto a sette giorni fa, quando la diminuzione si era attestata al -31,24 per cento in confronto alla settimana precedente. E i singoli dati lo testimoniano, con vari segni "più" a macchia di leopardo e situazioni sostanzialmente stabili in molti comuni. Un raffreddamento tutto da verificare nelle prossime settimane, anche se il lockdown natalizio appena cominciato (pur molto blando, viste le ampie possibilità di fare visite a parenti e amici) dovrebbe sulla carta dare un ulteriore colpo alla diffusione del virus.

L'area dove da giovedì scorso la situazione epidemiologica è migliorata di più è la cintura sud, con 386 casi (-128) e un ribasso del 24,9 per cento: Orbassano 107 (-33), Rivalta 77 (-18), Piossasco 74 (-34), Beinasco 69 (-25), Bruino 36 (+2), Volvera 23 (-20). Quindi la valle di Susa, che conta attualmente 310 casi positivi (-68) con un calo del -17,99 per cento rispetto a una settimana fa, allineato al dato zonale. In bassa valle sono 257: Susa 62 (+12), Avigliana 43 (-9), Rubiana 20 (stabile), Almese 19 (-10), Bussoleno 16 (-1), Sant’Antonino 9 (-19), Condove 9 (-6), Villardora 9 (-1), Mattie 9 (+3), Sant’Ambrogio 8 (-4), Chiusa San Michele 7 (stabile), Caselette 7 (+1), Novalesa 7 (+4), Villarfocchiardo 5 (-4), Chianocco 5 (-1), Bruzolo 4 (-2), Vaie 4 (-1), Caprie 4 (+1), Borgone 3 (-5), Mompantero 3 (-1), Venaus 2 (-2), San Giorio 2 (+1), torna a zero San Didero (-2), il primo comune in bassa valle a non presentare casi da almeno due mesi. In alta valle troviamo i restanti 53: Oulx 14 (-4), Sestriere 7 (+2), Cesana 6 (+3), Chiomonte 5 (-20), Bardonecchia 4 (-4), Meana 3 (-1), Gravere 3 (stabile), Giaglione 3 (stabile), Sauze d’Oulx 3 (stabile), Salbertrand 3 (+2), Exilles 2 (+1), a zero contagi torna Claviere (-1) che si aggiunge a Sauze di Cesana e Moncenisio.

Il calo è al di sotto della media zonale sia in val Sangone, sia in cintura ovest, che però avevano fatto registrare la discesa più consistente nelle scorse settimane. In val Sangone i casi attualmente positivi sono 95 (-13), per una diminuzione del 12,04 per cento: Giaveno 55 (-19), Sangano 17 (+6), Trana 7 (+1), Coazze 7 (+1), Reano 5 (-1), Valgioie 4 (-1). In cintura ovest sono invece 586 (-80), pari al 12,01 per cento in meno in sette giorni: Rivoli 183 (-19), Grugliasco 127 (-8), Collegno 109 (-29), Pianezza 68 (+1), Alpignano 45 (-5), Buttigliera 35 (-12), Villarbasse 10 (-5), Rosta 9 (-3). Guardando l’indice di attualmente positivi ogni mille abitanti, emerge come le situazioni da tenere maggiormente sotto controllo siano più nei piccoli comuni valsusini che in cintura, dove tutti i grandi comuni si sono stabilizzati entro i 6 casi: Mattie (13,45) e Novalesa (13,01) sono al momento gli unici nella fascia 12-18, mentre in quella 6-12 troviamo nell'ordine Susa con 9,91, Rubiana 8,43, Exilles 7,97, Sestriere 7,49 e Cesana 6,36.