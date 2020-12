Asl To3 e San Luigi di Orbassano: somministrati i primi vaccini anti-Covid

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

È iniziata questa mattina la campagna vaccinale anti-Covid presso l'ospedale San Luigi di Orbassano e nelle strutture dell'Asl To3: nella giornata di oggi, presso i due ospedali di Pinerolo e di Rivoli, 240 medici, infermieri, operatori socio-sanitari e dipendenti dell’Asl hanno ricevuto la prima dose del Pfizer-Biontech. Le vaccinazioni proseguiranno nei prossimi giorni, secondo quanto previsto dal piano nazionale, per il personale delle Aziende sanitarie e delle realtà (volontariato e servizi) che lavorano con le strutture sanitarie, per i medici di base e i pediatri, oltre che per operatori e ospiti delle Rsa, per i quali si inizierà lunedì 4 gennaio: in zona, tra le prime ad essere servite, ci saranno le residenze per anziani San Giacomo di Susa e Bosco della Stella di Rivoli. Successivamente si procederà con le forze dell’ordine, il personale scolastico, gli operatori dei servizi essenziali, le persone con più di 60 anni e a seguire tutta la popolazione.

Sono quasi 10mila le adesioni preliminari alla vaccinazione ricevute dall’Asl To3 nelle scorse settimane, di cui circa 3mila 500 fra il personale dell’Azienda, i medici di base e i pediatri, oltre 6mila dalle Rsa, in base alle quali sono stati stimati i vaccini che verranno effettuati in questa prima fase, tenendo anche conto della necessità di somministrare la seconda dose. Il numero potrebbe ovviamente aumentare in relazione alle adesioni che arriveranno nelle prossime settimane. «È un giorno di estrema importanza - dichiara il direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso, al suo ultimo giorno di permanenza in carica prima di trasferirsi all'Asl di Asti e di passare il testimone a Franca Dall'Occo - Voglio ringraziare la logistica, i magazzini, la farmacia, tutto il personale sanitario e amministrativo direttamente impegnato, che ha profuso un grande sforzo per arrivare pronto all’avvio di questa campagna vaccinale».