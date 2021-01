Gesti di solidarietà sulla rotta dei migranti

C’è una giacca nera in una delle gallerie buie di Claviere. È lì da giorni e ormai è un simbolo delle tante storie di chi arriva in alta val di Susa con uno scopo preciso: andare in Francia. C’è chi dice che sia stata lasciata di proposito: una “giacca sospesa” per i tanti migranti di passaggio, che spesso indossano indumenti leggeri e poco adatti alla montagna. «È sempre in una posizione diversa», afferma Ivana, volontaria della Croce rossa di Susa, durante un giro di controllo tra le strade di Claviere, Bousson e Oulx. Di fianco alla giacca la scritta “Smash the borders” (abbattere i confini), una delle tante scritte contro le frontiere. Dal 2018 la Croce Rossa svolge un’attività intensa di prevenzione al confine francese. Fino all’anno scorso le squadre di volontari...

su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021