Vaccino anti-Covid per odontoiatri e medici liberi professionisti

Sono pronte a partire in provincia di Torino le vaccinazioni anti-Covid per gli odontoiatri e i medici liberi professionisti. Ieri mattina l’Ordine dei Medici di Torino ha fornito alle Asl della provincia gli elenchi di tutti i propri iscritti, suddivisi per area geografica di appartenenza. Le Aziende sanitarie hanno dunque già iniziato a contattare telefonicamente odontoiatri e medici liberi professionisti per invitarli alla vaccinazione e fissare un appuntamento. In questo modo saranno direttamente le Asl a mettersi in contatto con i medici, che dovranno soltanto attendere la chiamata.

«Siamo estremamente soddisfatti che la Regione abbia accolto la richiesta dell’Ordine dei Medici di estendere le vaccinazioni anti-Covid a odontoiatri e medici liberi professionisti e che le Asl della provincia di Torino si siano attivate velocemente per organizzare la programmazione delle sedute - commentano il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Gianluigi D’Agostino - Sono colleghi che sono esposti al rischio di contagio e che rivestono un grande ruolo nel garantire le cure sanitarie alla popolazione. Proteggerli rappresenta pertanto una scelta doverosa e di grande importanza».

Intanto, secondo il dato comunicato alle 17,30 di ieri dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, le persone che ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid sono state 6mila 818: dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 55mila 75 dosi (poco meno degli abitanti di Moncalieri, per rendere l’idea), corrispondenti al 66,5 per cento delle 82mila 810 finora consegnate al Piemonte. La “fase 1” coinvolge il personale del servizio sanitario, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa.

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021