No Tav, maxi processo d’Appello: 32 condanne e pene dimezzate

Pene praticamente dimezzate e un totale di 32 condanne: si è chiuso così, giovedì 21 gennaio a Torino, il maxi processo d’Appello agli attivisti No Tav coinvolti negli scontri del 27 giugno e del 3 luglio 2011 a Chiomonte, durante lo sgombero della “Libera repubblica della Maddalena” in vista dell’apertura del cantiere Tav e la manifestazione oceanica della settimana successiva, conclusasi con “l’assedio al fortino” difeso dalle forze dell’ordine. Con la sentenza della scorsa settimana, le pene sono ora comprese fra i due anni e i sei mesi di reclusione: i giudici hanno inoltre pronunciato alcune assoluzioni parziali e dichiarato prescritti numerosi episodi. Ricordiamo che quello appena andato in scena, dopo oltre 12 ore di camera di consiglio, è il...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021