Da lunedì 1° febbraio iI Piemonte torna "zona gialla"

«Dopo questa lunga giornata di confronto con il governo, ho appena ricevuto la chiamata del ministro Speranza: il Piemonte è in "zona gialla" da lunedì». Lo ha annunciato un'ora fa il governatore Alberto Cirio con un post dalla sua pagina facebook: il lungo confronto a cui allude è legato alle indiscrezioni che, a ieri, davano il Piemonte ancora in bilico tra arancione e giallo, ma alla fine i dati hanno portato all'atteso scatto di fascia grazie ad un indice Rt in calo a 0,82 (con una forchetta da 0,79 a 0,85), una minore pressione sugli ospedali e un quadro epidemiologico in via di miglioramento, anche in valli e cintura, pur con l'imperativo di non abbassare la guardia. L'ordinanza del ministro della salute sarà firmata entro la serata di oggi ed entrerà in vigore lunedì 1° febbraio, quando bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie potranno riaprire fino alle 18, con asporto fino alle 22 (non per i bar senza cucina e le enoteche) e consegne e domicilio senza restrizioni: ai tavoli ci si potrà sedere al massimo in quattro.

Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 (con possibilità di muoversi per comprovati motivi di lavoro, salute, necessità), ma "cadono" i confini tra comuni e il limite dei 30 km per quelli sotto i 5mila abitanti: si potrà tornare a circolare liberamente, senza autocertificazione, all'interno di tutta la regione. Confermata la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Possono invece riaprire i musei dal lunedì al venerdì. Anche in "zona gialla" resta valida la regola riguardo alle visite in case private: si può andare da amici e parenti una sola volta al giorno, al massimo in due persone (minori di 14 anni e disabili non rientrano nel calcolo), ma ora si potrà farlo in tutta la regione e non più solo all'interno del proprio comune di residenza.