Call center Covid: da ieri il nuovo numero verde

Da ieri, lunedì 1° febbraio, il servizio di call center per l’emergenza Coronavirus, attivato a pochi giorni dall’inizio della pandemia, è stato ulteriormente potenziato con il nuovo numero verde 800/ 957795. Fornirà informazioni sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, su tutti gli aspetti legati al Covid-19: dagli adempimenti sanitari per i rientri in Italia alle procedure per isolamento e quarantena, indicazioni per gli operatori di comunità, sedi e modalità di accesso agli hotspot per l’esecuzione dei tamponi e ubicazione degli hotspot scolastici. Sarà inoltre possibile ottenere certificati sugli esiti dei tamponi ed ottenere informazioni sulle normative e le ordinanze regionali per la gestione dell’emergenza. In una seconda fase, il call center comunicherà anche i riferimenti necessari per la campagna vaccinale della popolazione. Qualora vi siano richieste più specifiche, gli operatori metteranno direttamente in contatto il cittadino con l’Asl competente per territorio.

«Il nuovo numero verde per le informazioni sul Covid-19 - commenta l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi - eredita e potenzia il lavoro del numero verde sanitario della Regione, attivato l’anno scorso nel giro di poche ore dopo il primo manifestarsi della pandemia in Piemonte. Un servizio che nei momenti più critici ha consentito di decongestionare i numeri unici dell’emergenza, rispondendo in modo puntuale ed efficace alle richieste dei cittadini. Ringrazio tutti i volontari che a qualsiasi titolo, in questi mesi, hanno contribuito a mantenere attivo il servizio, con grande spirito di collaborazione e generosità. L’implementazione del nuovo numero verde renderà l’attività strutturale nell’ambito del Dirmei, con schede applicative collegate direttamente alle singole Aziende sanitarie locali». Il nuovo numero verde fa appunto capo al Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive della Regione Piemonte. Il progetto è stato avviato in forma sperimentale nei mesi scorsi dall’Asl Città di Torino e viene ora implementato per tutto il territorio regionale.

«Sono particolarmente lieto - dichiara Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino - che con il sostegno della Regione si sia realizzato il progetto da noi ideato e avviato». «Il nostro obiettivo - afferma Pietro Presti, consulente strategico Covid per la Regione Piemonte - è dare risposte uniformi e tempestive alle richieste e alle domande dei piemontesi. In questa prima fase il numero verde sarà in grado di gestire 2mila telefonate al giorno sulle varie questioni legate all’emergenza Covid-19, che saranno integrate in un secondo tempo da altre mille chiamate quotidiane per fornire informazioni sulle campagne vaccinali. Ringrazio le persone e le strutture che hanno collaborato a questa nuova estensione e potenziamento del call center regionale Covid, in particolare Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino, e Fabiano Zanchi, responsabile del progetto, oltre a Francesco Pensalfini e Walter Occelli per l’implementazione».

su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021