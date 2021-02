Qualità dell’aria: debutta il nuovo sito web

Debutta www.aria.ambiente.piemonte.it, che consente a tutti i cittadini, da pc e smartphone, di conoscere in tempo reale lo stato della qualità dell’aria nella nostra regione. Un sito web innovativo, realizzato grazie ad una collaborazione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e Csi Piemonte, per assicurare alla popolazione la diffusione delle informazioni inerenti dati, progetti, strategie, pubblicazioni di settore e piani di risanamento sul tema dell’aria in Piemonte, in un’ottica di trasparenza. Il nuovo portale è di facile consultazione, è ottimizzato per i dispositivi mobili e vuole essere un punto di riferimento per i piemontesi sul tema inquinamento. Nella home page è presente la cartina del Piemonte che consente di effettuare ricerche sulla qualità dell’aria...

su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021