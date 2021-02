Compensazioni Tav: via libera alla convenzione

La Regione sblocca la partita delle compensazioni Tav: nei giorni scorsi la giunta Cirio ha infatti approvato i criteri della convenzione per le opere di accompagnamento di “priorità 2” da sottoscrivere tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, Telt e Ferrovie dello Stato, per regolare i rapporti e le modalità di erogazione delle risorse. L’elenco delle opere comprende 24 interventi nei comuni lungo il tracciato italiano della tratta transfrontaliera, per un valore complessivo di 32 milioni 129mila 919 euro. «Abbiamo lavorato con impegno per compiere un passo importante che consentirà alle amministrazioni locali di procedere immediatamente con la progettazione e l’avvio delle opere senza dover attingere dai bilanci comunali, perché abbiamo ottenuto che venga anticipato il 30 per cento - sottolinea il governatore Alberto Cirio - Adesso andiamo avanti e continuiamo a lavorare per portare sul territorio l’ultima tranche da 56 milioni di euro».

Le linee di indirizzo approvate confermano, innanzitutto, che gli interventi oggetto della convenzione potranno essere rimodulati e che, in caso di revisione, le nuove opere e misure compensative dovranno essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera, non delocalizzabili e dovranno tenere conto del divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, fermo restando la facoltà di proporre progetti integrati più articolati in cui le spese correnti contribuiscano sensibilmente al raggiungimento dell’obiettivo. «Dopo i primi 10 milioni per le opere di accompagnamento - spiega l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Marco Gabusi - finalmente vediamo la partenza di questo secondo blocco di interventi per un importo tre volte superiore. Come ho sottolineato giovedì 4 febbraio durante l’audizione alla Camera, ci troviamo ancora in assenza di un commissario per la Tav Torino-Lione, ma fortunatamente dopo molti mesi è stato nominato il presidente dell’Osservatorio, con l’obiettivo proprio di seguire l’iter delle opere di accompagnamento. Nonostante le richieste spesso inevase, noi andiamo avanti per la nostra strada e lavoriamo per assicurare al territorio quegli elementi di sviluppo che le amministrazioni locali aspettano da tempo».

«Un atto rilevante - aggiunge l’assessore regionale alle attività economiche e produttive Andrea Tronzano - che dimostra l’impegno continuo della Regione per portare avanti le istanze degli amministratori locali e, al tempo stesso, dare continuità a opere utili per lo sviluppo socioeconomico del territorio attraversato dalla Tav». Con la sottoscrizione della convenzione, la Regione Piemonte prenderà impegni precisi. Dovrà infatti sovrintendere e garantire che le eventuali rimodulazioni degli interventi siano coerenti con i criteri approvati. Potrà inoltre gestire in piena autonomia, sentito il presidente dell’Osservatorio, le attività per l’eventuale rimodulazione, sempre nel rispetto dei criteri indicati. Sarà poi compito della Regione inviare agli altri soggetti sottoscrittori la relazione annuale di “Attuazione delle misure di accompagnamento dell’opera”, per le finalità di adempimento informativo da rendere al Cipe. Sempre in tema di comunicazione, spetterà alla Regione assicurare nei confronti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti il flusso delle informazioni per il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi. Sarà, infine, la Regione a trasmettere al ministero le rendicontazioni delle spese sostenute dai soggetti attuatori, ai fini delle richieste al ministero dell’erogazione delle risorse.

La convenzione dovrà prevedere che le risorse ministeriali previste vengano erogate alla Regione Piemonte oppure, su indicazione di quest’ultima, direttamente ai soggetti attuatori. «L’approvazione dei criteri della convenzione - afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Paolo Ruzzola - rappresenta un passaggio centrale che ci dice che l’opera va avanti, ma soprattutto che offre un segno tangibile a tutti quei sindaci e imprenditori che hanno anche rischiato la vita e le proprie attività per dire di sì a questa infrastruttura fondamentale. Sono veramente soddisfatto per questo nuovo passaggio: io sono stato uno di quei sindaci che durante il mio mandato, pur rispettando la protesta No Tav, ci ha messo la faccia. Aver ottenuto che venga anticipato il 30 per cento è un passaggio fondamentale, anche per dare un segnale tangibile al territorio. Forza Italia, che ha sempre creduto in questa opera, ora terrà alta la pressione per portare nei nostri comuni l’ultima tranche da 56 milioni di euro. Avevamo sottoscritto un patto nella campagna elettorale e ora lo stiamo rispettando».

su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021