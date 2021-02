Asl To3: via alle vaccinazioni per over 80, forze dell'ordine e personale scolastico

Archiviata la "fase 1" riservata al personale sanitario e agli ospiti nelle Rsa, la "fase 2" della campagna di vaccinazione anti-Covid è pronta ad entrare nel vivo anche sul territorio dell’Asl To3: domenica 21 febbraio inizierà la somministrazione dei vaccini per le persone con almeno 80 anni di età, mentre venerdì 19 comincerà quella per forze dell’ordine e personale scolastico. Nel frattempo, a partire già da domani, riprenderà la somministrazione delle prime dosi per i professionisti operanti in ambito sanitario che si sono prenotati nelle scorse settimane.

Per il V-Day di domenica 21 sono 15 le sedi vaccinali attivate sul territorio per la vaccinazione delle circa 45mila persone con almeno 80 anni presenti nell’Asl To3 (inclusi anche tutti i nati nel 1941 e che dunque devono ancora compiere l’ottantesimo anno di età): Avigliana, Beinasco, Collegno, Cumiana, Giaveno, Grugliasco, Orbassano, Oulx, Pianezza, Pinerolo, Pomaretto, Susa, Torre Pellice, Venaria, Vigone. Per ricevere la vaccinazione occorre segnalare l’adesione al proprio medico di famiglia, il quale provvede a inserire i nominativi nell’apposita piattaforma regionale. Le persone verranno quindi prenotate e contattate attraverso sms e mail contenente luogo, data e ora della convocazione. Per chi è impossibilitato a spostarsi, la vaccinazione sarà comunque garantita a domicilio.

Da domani, mercoledì 17, ricomincia inoltre la vaccinazione per i professionisti operanti in ambito sanitario (medici liberi professionisti, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche, tecnici, informatori farmaceutici) che avevano fornito la loro adesione nelle scorse settimane e che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Sarà l’Asl a contattarli direttamente, per fissare un appuntamento presso le due sedi previste, i punti vaccinali ospedalieri di Pinerolo e di Rivoli.

Venerdì 19, sempre nelle due sedi ospedaliere di Pinerolo e di Rivoli, partono invece le vaccinazioni per forze dell’ordine e personale scolastico con meno di 55 anni (gli over 55 saranno convocati successivamente con le modalità e le tempistiche previste dal Piano nazionale). Per quanto riguarda le forze dell’ordine, l’Asl sta ricevendo i nominativi delle persone che hanno aderito e li sta contattando per la prenotazione. Il personale scolastico, docente e non docente, può invece accedere alla vaccinazione tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it. «Si tratta di un momento fondamentale per la campagna di vaccinazione - sottolinea il direttore generale dell’Asl To3, Franca Dall’Occo - siamo pronti ad affrontarlo grazie all’impegno del nostro personale, che opererà complessivamente in 17 sedi vaccinali diverse, individuate in modo da garantire il più possibile la copertura su tutto il territorio».