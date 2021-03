Qualità dell’aria: via ad una nuova stretta

Si è concluso venerdì 26 febbraio, con il via libera della giunta regionale, il percorso iniziato nel febbraio 2020 a Bergamo, in accordo con le altre Regioni del Bacino padano, per arrivare a definire misure straordinarie sulla qualità dell’aria. Un lavoro complesso, frutto della sinergia fra gli assessorati all’ambiente, trasporti e agricoltura, che si chiude dopo più di un anno caratterizzato da incontri su questo tema con Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e condiviso con la Città metropolitana di Torino. Un impegno costante, che ha visto il continuo confronto con Comuni, Province, enti e associazioni di categoria da settembre a dicembre 2020, e che è ora confluito in una proposta di “Piano straordinario per la qualità dell’aria” che è stata...

su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021