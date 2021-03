Giuristi e mondo della cultura chiedono la liberazione di Dana Lauriola

Oltre 200 fra giuristi e autorevoli esponenti del mondo della cultura lanciano un pubblico appello per la liberazione immediata di Dana Lauriola, l’attivista No Tav di Bussoleno rinchiusa dal 17 settembre scorso nel carcere delle Vallette di Torino «e dunque, da quasi sei mesi, in esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per il reato di violenza privata, per il quale, con il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la pena prevista dalla legge parte da 15 giorni»: la lettera è indirizzata alla ministra della giustizia Marta Cartabia, al garante nazionale per i diritti dei detenuti Mauro Palma, al garante regionale Bruno Mellano e, per conoscenza, al Tribunale di sorveglianza di Torino. I fatti per cui è stata condannata risalgono a nove anni fa e sono stati...

su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021