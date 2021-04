L'umorismo su Luna Nuova: arriva "La variante Marinaccio"

È iniziata da qualche numero la ‘collaborazione a tempo libero’ di Claudio Marinaccio con Luna Nuova. L’artista di Villarbasse,

dopo gli esordi come blogger e scrittore, per raccontare le sue storie ha scelto la vignetta: «Un genere che deve appartenere alla tradizione dei giornali», ha detto in una recente intervista. Benvenuto.

su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021