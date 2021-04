Vaccini, il Piemonte alza il volume: superato il milione, oggi 28mila somministrazioni

Dopo le critiche e le polemiche politiche dei giorni scorsi sui ritardi nella campagna vaccinale, la Regione Piemonte sembra aver alzato i giri del motore nella lotta contro il Covid-19. Quello di oggi è stato un sabato da record con oltre 28mila somministrazioni e un traguardo importante: il Piemonte ha superato un milione di vaccinazioni totali e si conferma la prima regione italiana per numero di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose, circa 350mila, quasi l’8 per cento della popolazione piemontese (fonte: Gedi Visual, https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/). Per contro il Piemonte è tra le ultime regioni italiane per sole prime dosi somministrate.

«In una regione che la prossima settimana tornerà arancione, questo è un grande traguardo perché prima vaccineremo tutti, prima potremo veramente ripartire - commentano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla sanità Luigi Icardi - Il nostro grazie va a tutti coloro i quali stanno facendo uno sforzo enorme per mettere in sicurezza al più presto i cittadini piemontesi, grazie a tutti i nostri operatori sanitari, alle nostre Asl e ai nostri ospedali, ai tantissimi volontari, ai sindaci, ma anche al sistema sanitario privato e alle Aziende pronte a supportare i punti vaccinali pubblici. Grazie ai nostri medici di famiglia che stanno dando un contributo fondamentale al risultato che abbiamo raggiunto oggi».

Sono per l’esattezza 28mila 400 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18,30). A 4mila 125 è stata somministrata la seconda dose. 10mila 265 gli over 80 e 10mila 788 i settantenni (di cui 5mila 908 vaccinati dai propri medici di famiglia). Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di un milione 13mila 566 dosi (di cui 348mila 472 come seconde), corrispondenti al 81,8 per cento di un milione 239mila 440 finora disponibili per il Piemonte.