S.Didero e Bruzolo, sindaci indignati: "Nessuno ci ha avvisato, è intollerabile"

I sindaci dell'Unione montana Valle Susa, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio al Baraccone di San Didero, hanno espresso tutta la loro indignazione rispetto alle modalità utilizzate dalle forze dell'ordine nel compiere il blitz notturno di questa notte per l'avvio dei lavori di recinzione del nuovo autoporto. In particolare Sergio Lampo, sindaco di San Didero, e Mario Larotonda, vicesindaco di Bruzolo, hanno evidenziato come le due amministrazioni comunali non siano state minimamente informate dalle autorità rispetto a ciò che sarebbe accaduto.

Inoltre c'è il problema del traffico stradale che viene ora deviato all'interno dei due comuni, dal momento che la statale 25 è bloccata a monte e a valle da carabinieri e polizia: il tutto sta provocando disagi per i residenti, senza contare l'inquinamento che si riversa sui rispettivi territori. Numerosi i sindaci della bassa valle presenti all'incontro: anche il presidente dell'Unione montana, Pacifico Banchieri, ha espresso la sua solidarietà denunciando come, al di là del merito della questione Tav, le opere pubbliche non possano essere portate avanti con questi metodi. Per sabato 17 aprile è stata confermata la manifestazione statica già indetta dai comuni di San Didero Bruzolo, d'intesa con l'Unione montana, prima ancora dello sgombero di ieri notte: l'invito a tutti i sindaci è di partecipare in fascia tricolore. Appuntamento alle 15 nel piazzale in località Baraccone.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021