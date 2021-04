S.Didero: continua la protesta No Tav, corteo pacifico nel pomeriggio

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

di STEFANO TONIOLO

Tutto tranquillo alla manifestazione No Tav di questa sera, dopo gli scontri dei giorni scorsi. Qualche centinaio di manifestanti e attivisti si sono dati appuntamento nel piazzale delle acciaierie Beltrame per un’assemblea pubblica, per poi dare vita a una marcia fino a ridosso della zona dove dovrebbe sorgere il nuovo autoporto. Arrivato sulla statale 25, il corteo formato da qualche centinaio di persone si è diretto verso le forze dell’ordine, che chiudevano il tratto di strada da entrambi i lati. Così i manifestanti hanno proseguito la protesta lungo i binari del treno, fino ad arrivare nuovamente a ridosso della statale, vicino al piazzale dove ieri i sindaci avevano tenuto una conferenza stampa.Sempre nel pomeriggio di oggi il movimento NoTav ha lanciato un campeggio, che si terrà durante questo weekend, sempre a San Didero, nell’area dell’acciaieria. Tutti i giorni, almeno fino al week-end, proseguiranno gli appuntamenti delle 18 per eventuali momenti di protesta, a cui si aggiunge la manifestazione statica di sabato 17 alle 15 nel piazzale antistante l'ex autoporto, lungo la statale 25, promossa dai sindaci di San Didero e Bruzolo e estesa a tutti i primi cittadini valsusini e all'Unione montana.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021