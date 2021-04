S.Didero: via libera alla protesta statica dei sindaci No Tav, ma al polivalente

Prefettura e questura hanno autorizzato la manifestazione statica dei sindaci No Tav in programma domani, sabato 17 aprile, alle 15, che però per ragioni di ordine pubblico, vista la vicinanza al cantiere del nuovo autoporto, non potrà svolgersi nel piazzale in località Baraccone, come le autorità avevano chiesto ieri ai sindaci di San Didero, Sergio Lampo, e al vicesindaco di Bruzolo, Mario Larotonda, durante l'incontro che si è tenuto in prefettura a Torino. La manifestazione si svolgerà sempre all'aperto ma nel parcheggio antistante il centro polivalente di piazza Europa, con tutte le problematiche che questo può comportare in piena pandemia: impossibile organizzarla al chiuso, viste le norme anti-Covid sul distanziamento fisico, che in ogni caso non sarà facile rispettare anche nel piccolo piazzale, vista la massiccia partecipazione prevista, mentre al Baraccone gli spazi sarebbero stati decisamente più ampi e più sicuri. La comunicazione è arrivata nel primo pomeriggio alle due amministrazioni comunali, che avevano organizzato l'iniziativa prima ancora dello sgombero di lunedì sera del presidio No Tav all'ex autoporto. A seguire è prevista una nuova mobilitazione indetta dal movimento No Tav.