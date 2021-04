S.Didero: Baraccone blindato, anche il mercato contadino cambia sede

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

È stato spostato nel piazzale dell'ex passaggio a livello il mercato contadino settimanale. Al posto dei banchi del mercato oggi, nel piazzale del Baraccone (lato acciaieria), ci sono i mezzi delle forze dell'ordine. Infatti ieri sera i carabinieri avrebbero fatto sapere al Comune della necessità di cambiare luogo per ragioni di ordine pubblico, data la vicinanza con il cantiere del nuovo autoporto. La zona dell'ex passaggio a livello è nettamente più ristretta e, per quanto i banchi non siano numerosi, non è abbastanza grande per parcheggiare le auto. Motivo per cui molti si sono trovati a parcheggiare a bordo strada.