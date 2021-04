Anche l'ex ministro Paolo Ferrero oggi a S.Didero al fianco di sindaci e movimento No Tav

«No all’abuso di potere, agli atti di prepotenza e di violenza perpetrati contro le comunità locali». Lo scrive in una nota il vicepresidente della Sinistra europea Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista), ministro della solidarietà sociale nel governo Prodi dal 2006 al 2008, che oggi pomeriggio sarà a San Didero per manifestare solidarietà e pieno appoggio alle amministrazioni locali e al movimento No Tav «scesi in lotta contro l’uso brutale della forza - occupazione di terreni, repressione violenta delle proteste, lancio di lacrimogeni e cariche di polizia in pieno centro abitato con feriti vari - per imporre il trasferimento di un autoporto che già esiste, per imporre l’apertura dell’ennesimo cantiere di lavori funzionale all’apertura dell’opera più stupida e inutile del nostro Paese, la tratta di alta velocità Torino-Lione. Contro la realizzazione di opere devastanti, contro l’occupazione militare del territorio che calpesta i diritti delle comunità locali è giusto ribellarsi».