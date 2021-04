S.Didero, attivisti No Tav incatenati nella casetta sul tetto

Gli attivisti che stanno occupando il tetto dell’autoporto scenderanno. Due si sono incatenati, per protestare contro l’impedimento dei rifornimenti di cibo e acqua, e saranno i vigili del fuoco a liberarli, come richiesto da loro stessi dopo le visite di un medico e dell’avvocato. «Due manifestanti sono incatenati con un braccio nel bidone. Si sono incatenati tramite dei tubi - ha spiegato il legale Danilo Ghia - Abbiamo concordato che un tecnico di vigili del fuoco possa salire per monitorare la situazione. Stanno sostanzialmente tutti abbastanza bene, compatibilmente con il fatto che sono fermi lì da qualche giorno». I vigili del fuoco sarebbero arrivati proprio in questi minuti per liberare i due attivisti che si sono incatenati.

