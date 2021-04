3mila No Tav al corteo fino a S.Giorio, poi il ‘blocco-trappola’ A32

Al corteo post-assemblea di sabato pomeriggio doveva filare tutto liscio ed era filato tutto liscio, non fosse per il fugace blitz in autostrada che per una buona mezzora ha tenuto col fiato sospeso lo stesso movimento No Tav. Gli unici momenti di tensione si sono verificati a San Giorio quando, mentre il corteo stava raggiungendo piazza Micellone per il concentramento finale, un gruppo di antagonisti ha voluto fare di testa propria staccandosi dal lungo serpentone e salendo sulla scarpata da cui, lungo via Walter Fontan, si accede alla carreggiata in direzione Torino dell’autostrada: qui i manifestanti hanno bloccato l’A32 con una barricata fatta di tronchi e lamiere. Un blitz fuori programma che non è piaciuto ad una larga parte del movimento...

su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021