«Un incarico di Telt a una ‘madamin’ del Sì»

Una delle sette donne torinesi ispiratrici delle piazze Sì Tav nell’autunno 2018, passate alle cronache come “madamin”, aveva ricevuto il 23 agosto dello stesso anno un incarico da Telt per un importo di gara pari a 90mila euro. A scoprire il legame tra Simonetta Carbone, in qualità di “esperta di pubbliche relazioni”, e la società incaricata di realizzare la tratta internazionale della Torino-Lione è stato il movimento No Tav, che venerdì 30 aprile, sul sito www.notav.info, ha diffuso un comunicato per rendere nota la curiosa circostanza. Niente di illecito, sia chiaro: tutto regolare e verificabile, l’appalto è visibile consultando il link all’indirizzo https://dati.anticorruzione.it/superset/dettaglio_cig/ZBC24B2382.Certo è che quello che era stato presentato...

su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021