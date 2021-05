Riscaldamento globale: strategie (e coraggio) anche dagli enti locali

Per contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C rispetto all’era pre-industriale è necessario che le istituzioni pubbliche producano piani d’azione coraggiosi e concreti, al fine di indirizzare l’azione quotidiana di tutti i cittadini. Le istituzioni pubbliche risultano essere fondamentali in virtù di aspetti come la loro diffusione territoriale, che va dall’ambito locale sino a quello internazionale, o della disponibilità di istituti di ricerca, che forniscono il necessario supporto scientifico al fine di adeguare le linee d’azione ad ogni territorio...

su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021