Tav e autoporto: sabato il maxi-consiglio aperto. E i sindaci chiedono la Vis

È convocato per sabato 22 maggio il preannunciato maxi-consiglio comunale aperto per ribadire la contrarietà degli enti locali alla costruzione del nuovo autoporto di San Didero: a deliberare saranno i comuni di San Didero e Bruzolo, coinvolti dalla costruzione dell’opera, di Caprie, dove verrà stoccato parte del materiale di scavo in una delle cave presenti sul suo territorio, e l’Unione montana Valle Susa. L’appuntamento è alle 10 presso il centro polivalente di San Didero, in piazza Europa, dove è prevista anche la prima tappa della biciclettata No Tav per sabato 22 e domenica 23. Durante la due giorni verranno toccati i luoghi principali dal progetto Tav, da Caprie fino a Salbertrand, attraverso campi, borgate, boschi, presidi, cave e depositi di...

su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021