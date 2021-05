Covid: il calo dei casi accelera, ma 375 positivi più di un anno fa

di MARCO GIAVELLI

La discesa dei positivi finalmente accelera, raddoppiando la velocità: dopo tre settimane di progressivo rallentamento del calo, ieri la mappa Covid della Regione ha segnato per valli e cintura un -25,49 per cento che lascia ben sperare, contando che siamo in piena fase di riapertura. Sette giorni fa la flessione era stata del 12,23 per cento. Ma questa è anche la prima settimana in cui è possibile fare un raffronto compiuto con un anno fa, quando la mappa Covid iniziò a restituire il dato dei soli “attualmente positivi”: ora in valli e cintura sono 941 (-322 rispetto a giovedì scorso), per la prima volta sotto quota mille dall’ottobre 2020; ma un anno fa erano 566, quindi 375 in meno. Un “gap” su cui pesa certamente il maggior numero di tamponi che vengono effettuati oggi rispetto allo stesso periodo del 2020, ma che evidenzia come il quadro epidemiologico debba ancora essere tenuto sotto controllo.

Le discrepanze maggiori in confronto a un anno fa si notano in cintura sud e in valle di Susa, che contano un numero di positivi più che doppio, mentre in val Sangone è poco meno che doppio. La cintura ovest è invece quella più in linea con il dato del 2020: i positivi sono 372 (-140), con un calo settimanale del 27,34 per cento, mentre un anno fa erano 324; Rivoli 106 (-47), Grugliasco 86 (-16), Collegno 81 (-62), Alpignano 46 (-12), Pianezza 34 (+6), Villarbasse 8 (-4), Buttigliera 6 (-3), Rosta 5 (-2).

La macro-area in cui questa settimana la curva scende di più è però la valle di Susa con 190 positivi (-79) ed una flessione settimanale del 29,37 per cento, un anno fa erano 78. In bassa valle sono 168: Avigliana 31 (-13), Almese 25 (-5), Susa 18 (-12), Bussoleno 17 (+2), Caselette 14 (-6), Sant’Antonino 10 (-5), Sant’Ambrogio 10 (-3), Villardora 7 (+3), Chianocco 6 (-3), Condove 5 (-8), Villarfocchiardo 5 (-5), Caprie 5 (-1), Rubiana 4 (-9), Chiusa San Michele 4 (stabile), Borgone 2 (-4), Vaie 2 (-1), Mattie 1 (-2), Mompantero 1 (stabile), Venaus 1 (stabile), tornano a zero San Didero (-4) e San Giorio (-1) che si uniscono a Novalesa e Bruzolo. In alta valle 22: Oulx 12 (-2), Gravere 3 (+3), Exilles 3 (stabile), Meana 2 (-1), Bardonecchia 1 (stabile), Giaglione 1 (-2), restano a zero Chiomonte, Sauze di Cesana, Salbertrand, Sestriere, Sauze d’Oulx, Cesana, Claviere e Moncenisio.

Consistente la discesa dei casi anche in cintura sud, che conta 264 infetti (-77) per un calo settimanale del 22,58 per cento (ma un anno fa erano 103): Orbassano 85 (-32), Rivalta 50 (-21), Beinasco 46 (-9), Piossasco 45 (-2), Volvera 20 (-15), Bruino 18 (+2). Infine la val Sangone che registra 115 positività (-26) per una diminuzione settimanale del 18,44 per cento (un anno fa erano 61): Giaveno 76 (-23), Coazze 17 (-3), Sangano 9 (-1), Valgioie 5 (+3), Reano 4 (-2), Trana 4 (stabile).

su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021