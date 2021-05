Sabato 12 giugno i No Tav tornano in corteo

Sabato 12 giugno il movimento No Tav torna a manifestare la sua contrarietà alla Torino-Lione e, nello specifico, al nuovo autoporto di San Didero, dove dovrà essere trasferito quello di Susa-Traduerivi in vista dei futuri cantieri per il tunnel di base. La marcia popolare partirà alle 14 da Bussoleno, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, per dirigersi verso San Didero, anche se non è ancora chiaro, al momento, quale sarà il punto di approdo del corteo: l’intenzione del movimento No Tav sarebbe quella di concludere la manifestazione in località Baraccone, nel piazzale lato acciaieria antistante l’area del cantiere presidiata giorno e notte dalle forze dell’ordine, ma non è da escludere che, per evitare il rischio di tensioni, venga autorizzato l’arrivo in un altro...

su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021