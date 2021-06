Unioni montane, rivoluzione minoranze in arrivo?

A oggi non si profila all’orizzonte alcuna rivoluzione nella composizione degli organi politici (giunta e consiglio) delle quattro Unioni montane valsusine (Valle Susa, Alta Valle Susa, Comuni Olimpici Via Lattea, Alpi Graie). Lo richiedono però a gran voce tre dei quattro consiglieri dell’Unione Valle Susa eletti in rappresentanza dei gruppi di minoranza presenti nei 22 comuni della bassa valle: a far esplodere la questione è stata una nota ufficiale del ministero dell’interno, firmata il 21 aprile scorso dal capo ufficio staff Raffaele Bonanno, relativa alla composizione del consiglio e della giunta dell’Unione montana Via Lattea, il cui valore può essere esteso a tutte le Unioni montane che si trovano in una situazione analoga. Sono due i temi del contendere sollevati...

su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021