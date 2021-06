"La mia foto alla Luna": dal 21 giugno parte il contest fotografico

Tifosi dell'estate, unitevi e andate a fotografarla: dai balconi, dalle vette, dai pascoli e dalle strade arroventate delle città. L'importante è che sia l'estate di casa nostra. Fissate volti e scorci, colori e acque. Poi tornate su queste pagine e lasciate il vostro pezzo di cuore, lo scatto che vi eleggerà amici della Luna, romanticoni d'assalto, spacciatori di nuvole, poeti per caso, incantatori di tramonti, negazionisti del gelo, portatori sani di grano e brezze, congiunti di uno scoiattolo se proprio volete. Premete il pulsante e non badate solo all'estetica. Quello che conta è il momento. Quello che conta è il ricordo che non t'aspetti.

LA MIA FOTO ALLA LUNA

REGOLAMENTO

Inviaci all’indirizzo mail lunanuova@lunanuova.it la tua foto dell’estate, che deve essere scattata in una delle località di valle di Susa, val Sangone e cintura sud-ovest di Torino, a partire da lunedì 21 giugno. Il termine ultimo per l’invio è domenica 25 luglio: la foto, rispetto alla quale l’autore deve garantire l’originalità e la proprietà, deve essere corredata di nome e cognome dell’autore, del luogo dove è stata scattata e di un titolo a scelta.

Nell’oggetto della mail è necessario inserire la dicitura “La mia foto alla Luna”. Per l’invio non sono contemplati altri canali: in tal caso le foto non saranno prese in considerazione. Tutte le foto pervenute verranno pubblicate di volta in volta sul giornale cartaceo, con tempistiche a discrezione della redazione. Nel giro di pochi giorni verranno aperte le votazioni attraverso un post sulla pagina facebook di Luna Nuova, contenente tutte le foto partecipanti al contest: sarà questo l’unico luogo in cui votare, non verranno presi in considerazione i voti espressi a foto condivise su altre pagine o profili.

Per esprimere la propria preferenza sarà sufficiente cliccare “mi piace” o mettere una “reazione” alla o alle foto che vi piacciono di più. Le votazioni saranno aperte fino a giovedì 9 settembre. Due saranno le foto vincitrici: quella che otterrà il maggior numero di like su facebook e quella selezionata dalla redazione di Luna Nuova, che si avvarrà dell’opinione di un fotografo professionista o dalle riconosciute qualità. I due vincitori saranno svelati sull’edizione di venerdì 17 settembre con la pubblicazione delle foto e un’intervista agli autori, ai quali andranno in omaggio un abbonamento annuale digitale a Luna Nuova e un gadget a scelta.