Cna Torino: Nicola Scarlatelli confermato al timone

Nicola Scarlatelli, classe 1957, titolare della Samec srl di Rivoli, azienda nata nel 1974 e leader nei sistemi per l’automazione e la robotica con 30 dipendenti, è stato riconfermato alla guida della Cna Torino, associazione di rappresentanza dell’artigianato, del commercio e della piccola industria che rappresenta oltre 10mila soci imprenditori: numericamente si tratta oggi della più grande associazione di rappresentanza sindacale datoriale della Città metropolitana di Torino. Scarlatelli, che rimarrà in carica fino al 2025, è stato rieletto ieri dall’assemblea elettiva, composta da oltre 200 delegati imprenditori e riunita in modalità innovativa in più sedi: dalla sede direzionale Cna di via Millio 26 alla fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, fino a Chieri, Ciriè, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli e Settimo...

su Luna Nuova di martedì 22 giugno 2021