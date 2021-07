Italia al centro dell’Europa: l’indimenticabile notte tricolore

GUARDA LA FOTOGALLERY

Ancora l’11 luglio, ancora l’Italia che passa davanti a tutti con quel sorrisetto. Invece di tornare a casa, dove è stato inventato, il calcio ha scelto noi che un tempo eravamo contropiede e randello e oggi siamo accademia di gioco elastico e solido che esalta i donnarummi e gli insigni, i verratti e i giorgigni. Anche nella nostra zona è esplosa la festa. Pure a Sauze d’Oulx dove il tifo era quasi diviso tra italiani e inglesi. C’è anche stato chi si è rasato a zero, come i quattro ragazzi giavenesi che sono andati a Roma a vedere Italia-Galles e in quell’occasione hanno firmato il patto sulle chiome. Domenica sera la gioia tricolore ha invaso le strade tanto in valle di Susa che in cintura ovest. A Rivoli, corso Francia per una notte è stato ribattezzato corso Italia, tra cortei di auto e fumogeni da stadio. Scene di esaltazione collettiva anche ad Avigliana e Susa, dove in tanti si sono ritrovati davanti ai maxischermi e poi festanti per le strade.

su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021