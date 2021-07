Fondo montagna: 3 milioni alle Unioni montane

Su proposta del vicepresidente e assessore alla montagna Fabio Carosso, la giunta regionale ha approvato il “Programma annuale di attuazione per la montagna 2021”, documento che individua le linee d’azione a cui devono fare riferimento le Unioni montane per presentare i loro progetti, che verranno finanziati grazie a una quota del Fondo regionale della montagna: per questa voce è previsto uno stanziamento di circa 3 milioni 379mila euro. La legge 14/19 sulla montagna dispone che il Programma abbia come obiettivi quelli di mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano; di promuovere, valorizzare e qualificare le risorse presenti; di sviluppare i prodotti tipici e la gamma di offerte; di garantire i livelli essenziali...

su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021