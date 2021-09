Istanza accolta: Emilio Scalzo esce dal carcere e va agli arresti domiciliari

Emilio Scalzo uscirà stasera dal carcere delle Vallette di Torino e farà ritorno nella sua casa di Bussoleno, dove sarà comunque agli arresti domiciliari. Ieri la Corte d'Appello ha infatti accolto l'istanza presentata dal suo legale, l'avvocato Danilo Ghia, che aveva chiesto la cessazione della detenzione cautelare in carcere e la sua sostituzione con una misura meno afflittiva. «Siamo soddisfatti - commenta l'avvocato Ghia - anche il giudice ha riconosciuto che non c'erano i presupposti per la sua permanenza in carcere». Tutto questo in attesa che nell'udienza di mercoledì 29 settembre i giudici si pronuncino sulla richiesta di estradizione presentata dalla Francia: Scalzo era stato arrestato mercoledì 15 a Bussoleno dai carabinieri della compagnia di Susa in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso infatti dalle autorità francesi. La vicenda risale al 15 maggio scorso, quando l'attivista No Border partecipò a Monginevro ad una manifestazione a sostegno dei migranti partita da Claviere e sconfinata in territorio d’Oltralpe, in risposta allo sgombero del rifugio autogestito Chez JesOulx: l’accusa è di oltraggio e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Secondo le ricostruzioni, Emilio sarebbe entrato in contatto fisico con un gendarme.