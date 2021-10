«Assunzioni o sarà stato di agitazione»

Le nuove assunzioni di personale sanitario in Piemonte arriveranno, a quanto pare, non prima del 2023. Un orizzonte temporale troppo dilatato nel tempo secondo il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, che in un comunicato esprime tutto il suo disappunto ventilando, in caso di mancate risposte da parte della Regione, di indire lo stato di agitazione del personale sanitario. «Siamo stupiti e assai preoccupati dall’allungamento dei tempi per il concorso regionale destinato a creare nuove graduatorie di assunzioni per le Aziende sanitarie piemontesi, che da un recente calcolo e da informazioni che ci sono giunte non potrà portare nuovo personale prima di un anno o un anno e mezzo - denuncia il segretario regionale Claudio Delli Carri...

su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021