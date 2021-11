Città metropolitana: Montà vicesindaco, nomina transitoria?

Archiviate le elezioni amministrative di Torino, che hanno contestualmente eletto Stefano Lo Russo (Pd) alla doppia carica di sindaco della città e sindaco metropolitano, anche la Città metropolitana si avvia alla sua tornata elettorale. Un processo che mercoledì 3 novembre ha vissuto una decisa accelerata, con la nomina di Roberto Montà (anche lui Pd) a vicesindaco metropolitano tramite un decreto firmato da Lo Russo: primo cittadino di Grugliasco dal 2012 e consigliere metropolitano dal 2014, Montà è stato delegato in quanto consigliere in carica nonché capogruppo uscente della lista “Città di Città”, che ha rappresentato in consiglio metropolitano il centrosinistra. Montà succede a Marco Marocco, vicesindaco durante il mandato di...

su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021