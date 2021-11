Eliski "selvaggio", si alzano le barricate

La Regione Piemonte intende allargare la pratica dell’eliski anche la domenica ovunque ci sia un impianto di risalita. Un provvedimento, attraverso il testo unificato delle proposte di legge regionale numero 66 e 72, promosso anche dal consigliere leghista Valter Marin, che vede M5S e Luv pronte a dare battaglia e il mondo ambientalista alzare le barricate. Il “Tavolo Animali & Ambiente”, costituito dalle più importanti associazioni ambientaliste ed animaliste del Piemonte, esprime infatti forti perplessità in merito ad alcuni aspetti della proposta “Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, numero 2 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna)”, in...

su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021