Bussoleno: Emilio Scalzo prelevato da casa sua per l'estradizione in Francia

Nemmeno il tempo di ricevere la visita e la solidarietà del fumettista Zerocalcare che poco dopo le 13 la digos di Torino ha prelevato Emilio Scalzo dalla sua abitazione di Bussoleno in vista dell'estradizione in Francia. I reparti della polizia hanno chiuso tutti i punti di accesso alla sua abitazione, compresa la statale 25 nel tratto di Bussoleno, per agevolare le operazioni: molti gli attivisti No Tav presenti, tra quanti erano al presidio permanente in corso sotto casa sua da venerdì scorso, quando la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso dei suoi legali, e quanti sono accorsi sul posto per salutarlo attraverso il tam-tam via social. Per stasera alle 18 il movimento No Tav ha convocato un nuovo presidio di solidarietà sotto casa di Scalzo «per denunciare la vergognosa operazione e per stare a fianco a lui e alla sua famiglia». La scelta di effettuare proprio oggi il prelievo di Scalzo rischia di alzare non poco il livello di tensione in vista della settimana di iniziative No Tav per la ricorrenza dell'8 dicembre: stasera alle 21 al polivalente di Bussoleno è in programma anche l'assemblea popolare.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021