Zerocalcare a Bussoleno: l'abbraccio di solidarietà a Emilio Scalzo

Questa mattina il celebre fumettista Zerocalcare, da sempre vicino alla lotta No Tav, si è recato a Bussoleno per portare il suo saluto e la sua solidarietà ad Emilio Scalzo, storico attivista No Tav-No Border attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di essere estradato in un carcere francese a seguito dello scontro con un gendarme avvenuto la primavera scorsa durante una manifestazione pro migranti tra Claviere e Monginevro.

Zerocalcare, al centro delle cronache in questi giorni dopo l'uscita della sua ultima serie "Strappare lungo i bordi", che sta ottenendo grande successo, conosce infatti Emilio Scalzo da lungo tempo e non poteva esimersi dal portargli il suo personale abbraccio, dopo averlo recentemente ritratto proprio in una grafica in suo sostegno e contro l’estradizione.

Stasera intanto, alle 21 al salone polivalente di Bussoleno, si terrà l'assemblea popolare indetta dal movimento No Tav per lanciare la settimana di iniziative che porta alla manifestazione dell'8 dicembre da Borgone a San Didero, nell'anniversario della riconquista dei terreni di Venaus al termine dell'autunno caldo 2005.

